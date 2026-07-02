Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Μπίστη και του Γιάννη Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα για την πόντιση του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο.

«Οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη Συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας “βάζει πλάτη” και για τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.