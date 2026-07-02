Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τη σύζυγό του

Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Βάγια, η οποία υπέκυψε, χθες το απόγευμα, στα βαρύτατα τραύματά της από την εμπρηστική επίθεση.

«Σήμερα μετά το δολοφονικό κτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ τη γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ, για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς […] Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε […] Εγώ και η κόρη μου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο κ. Νέστορας.