Ένα τροχονομικό σήμα για έλεγχο στάθηκε η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια σοβαρή υπόθεση που αφορά επικίνδυνη οδήγηση Χανιά και πιο συγκεκριμένα στο Καστέλι Κισσάμου, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο και τον πατέρα του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αντί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρχών και να σταματήσει, ο ανήλικος πραγματοποίησε διαδοχικές σούζες ακριβώς μπροστά από το περιπολικό, αναπτύσσοντας στη συνέχεια μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει μέσα από τα στενά της περιοχής.

Ο εντοπισμός στο σπίτι και η εμπλοκή του πατέρα

Προκειμένου να αποφευχθεί μια καταδίωξη με υψηλό ρίσκο μέσα στον αστικό ιστό, οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ακολουθήσουν το δίκυκλο με καταδιωκτική διάθεση. Αντίθετα, ξεκίνησαν άμεσα τη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του οδηγού και της διεύθυνσής του. Περίπου τα μεσάνυχτα, οι αρχές εντόπισαν τον νεαρό στην κατοικία του, όπου βρισκόταν κρυμμένο και το όχημα.

Από την προανάκριση που ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα ανήκει στον πατέρα του ανήλικου. Όπως προέκυψε, ο γονέας είχε παραχωρήσει οικειοθελώς το δίκυκλο στον γιο του, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως ο νεαρός δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι κυρώσεις, τα πρόστιμα και η αφαίρεση στοιχείων

Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επέφεραν βαριές οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις και για τους δύο εμπλεκόμενους. Στον ανήλικο βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ για σωρεία παραβάσεων και αντικοινωνική συμπεριφορά στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, στον πατέρα επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ για την παραχώρηση του οχήματος σε άτομο χωρίς δίπλωμα, ενώ του αφαιρέθηκε η προσωπική άδεια οδήγησης για έναν μήνα λόγω πλημμελούς εποπτείας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου με την αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, η οποία ακινητοποιήθηκε και κατασχέθηκε.