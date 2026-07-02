Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει σημαντική άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ κέρδη καταγράφει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.
Αντίθετα, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει αισθητή υποχώρηση, χάνοντας σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Εκτίμηση ψήφου: Τα ποσοστά των κομμάτων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Metron Analysis, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 30,4% (+1,9)
- ΕΛΑΣ: 17,1% (+1,9)
- ΠΑΣΟΚ: 11,4% (+0,2)
- Ελπίδα: 7,5% (-1,9)
- ΚΚΕ: 6,2% (+0,4)
- Ελληνική Λύση: 5,7% (-0,3)
- Πλεύση Ελευθερίας: απώλειες 1,2 μονάδων
- Φωνή Λογικής: 3,8%
- ΜεΡΑ25: 3,1%
Εκτός Βουλής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, παραμένουν:
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
- Νίκη: 1,2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1%
Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στις 13,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ΕΛΑΣ διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΠΑΣΟΚ στις 5,7 μονάδες.
Tα ποσοστά στην Πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 25%, δεύτερη είναι η ΕΛΑΣ με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. H «Ελπίδα για την Δημοκρατία» στο 6,2%, το ΚΚΕ στο 5,1%, η Ελληνική Λύση στο 4,7% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας η οποία επίσης καταγράφει 4,7%.
Πού κατευθύνονται οι αναποφάσιστοι
Η έρευνα δείχνει ότι οι αναποφάσιστοι αντιστοιχούν στο 9,3% του δείγματος.
Από αυτούς:
- το 18% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023,
- το 8% ΣΥΡΙΖΑ,
- το 4% ΚΚΕ,
- το 13% άλλο κόμμα,
ενώ το 58% είτε δεν είχε συμμετάσχει στις τελευταίες εκλογές είτε είχε επιλέξει λευκό ή άκυρο.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά.
Τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 29%
- Αλέξης Τσίπρας: 14%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 5%
Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται και ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, συγκεντρώνοντας 36%, σημειώνοντας άνοδο έξι μονάδων σε σχέση με τον Φεβρουάριο.
Η Μαρία Καρυστιανού υποχωρεί στη δεύτερη θέση, έχοντας απώλειες πέντε μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αλέξης Τσίπρας φτάνει στο 31%, καταγράφοντας άνοδο δύο μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.
Βελτιωμένη η εικόνα της κυβέρνησης
Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης μικρή βελτίωση στην αξιολόγηση της κυβέρνησης. Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο αυξάνονται από 25% σε 28%, ενώ η θετική αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύεται από 30% σε 31%.
Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζουν επιδείνωση των ποσοστών τους, με τις αρνητικές αξιολογήσεις να παραμένουν πάνω από το 80%.
Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ και της «Ελπίδας»
Η έρευνα εξετάζει και την εκλογική προέλευση των ψηφοφόρων των δύο κομμάτων που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.
Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού:
- το 21% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία,
- το 6% ΣΥΡΙΖΑ,
- το 6% ΠΑΣΟΚ,
- το 5% Ελληνική Λύση,
- το 4% ΚΚΕ,
ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα προέρχονται είτε από πολύ μικρότερα κόμματα είτε από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές.
Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ προέρχονται κατά:
- 54% από τον ΣΥΡΙΖΑ,
- 6% από το ΚΚΕ,
- 6% από το ΠΑΣΟΚ,
- 5% από τη Νέα Δημοκρατία,
ενώ σχεδόν ένας στους τρεις είχε επιλέξει άλλο μικρό κόμμα ή είχε απέχει από την εκλογική διαδικασία.