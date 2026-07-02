Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει σημαντική άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ κέρδη καταγράφει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.

Αντίθετα, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει αισθητή υποχώρηση, χάνοντας σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Εκτίμηση ψήφου: Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Metron Analysis, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,4% (+1,9)

(+1,9) ΕΛΑΣ: 17,1% (+1,9)

(+1,9) ΠΑΣΟΚ: 11,4% (+0,2)

(+0,2) Ελπίδα: 7,5% (-1,9)

(-1,9) ΚΚΕ: 6,2% (+0,4)

(+0,4) Ελληνική Λύση: 5,7% (-0,3)

(-0,3) Πλεύση Ελευθερίας: απώλειες 1,2 μονάδων

Φωνή Λογικής: 3,8%

ΜεΡΑ25: 3,1%

Εκτός Βουλής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, παραμένουν:

ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%

Νίκη: 1,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1%

Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στις 13,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ΕΛΑΣ διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΠΑΣΟΚ στις 5,7 μονάδες.

Tα ποσοστά στην Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 25%, δεύτερη είναι η ΕΛΑΣ με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. H «Ελπίδα για την Δημοκρατία» στο 6,2%, το ΚΚΕ στο 5,1%, η Ελληνική Λύση στο 4,7% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας η οποία επίσης καταγράφει 4,7%.

Πού κατευθύνονται οι αναποφάσιστοι

Η έρευνα δείχνει ότι οι αναποφάσιστοι αντιστοιχούν στο 9,3% του δείγματος.

Από αυτούς:

το 18% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023,

το 8% ΣΥΡΙΖΑ,

το 4% ΚΚΕ,

το 13% άλλο κόμμα,

ενώ το 58% είτε δεν είχε συμμετάσχει στις τελευταίες εκλογές είτε είχε επιλέξει λευκό ή άκυρο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά.

Τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 29%

Αλέξης Τσίπρας: 14%

Νίκος Ανδρουλάκης: 5%

Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται και ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, συγκεντρώνοντας 36%, σημειώνοντας άνοδο έξι μονάδων σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Η Μαρία Καρυστιανού υποχωρεί στη δεύτερη θέση, έχοντας απώλειες πέντε μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αλέξης Τσίπρας φτάνει στο 31%, καταγράφοντας άνοδο δύο μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.

Βελτιωμένη η εικόνα της κυβέρνησης

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης μικρή βελτίωση στην αξιολόγηση της κυβέρνησης. Οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο αυξάνονται από 25% σε 28%, ενώ η θετική αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύεται από 30% σε 31%.

Αντίθετα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζουν επιδείνωση των ποσοστών τους, με τις αρνητικές αξιολογήσεις να παραμένουν πάνω από το 80%.

Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ και της «Ελπίδας»

Η έρευνα εξετάζει και την εκλογική προέλευση των ψηφοφόρων των δύο κομμάτων που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού:

το 21% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία,

το 6% ΣΥΡΙΖΑ,

το 6% ΠΑΣΟΚ,

το 5% Ελληνική Λύση,

το 4% ΚΚΕ,

ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα προέρχονται είτε από πολύ μικρότερα κόμματα είτε από πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές.

Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ προέρχονται κατά:

54% από τον ΣΥΡΙΖΑ,

6% από το ΚΚΕ,

6% από το ΠΑΣΟΚ,

5% από τη Νέα Δημοκρατία,

ενώ σχεδόν ένας στους τρεις είχε επιλέξει άλλο μικρό κόμμα ή είχε απέχει από την εκλογική διαδικασία.