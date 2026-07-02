Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια σημαντική διευκρίνιση σχετικά με τη σκληρή κριτική που άσκησε στην Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον νομικό εκπρόσωπο της influencer, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στο πλατό, τα χαρτονομίσματα που εμφανίζονταν στο πολυσυζητημένο βίντεο από τις διακοπές της δεν ήταν ευρώ, αλλά τοπικό νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες διαφημιστικής καμπάνιας.

«Καλό είναι να κάνουμε μια διόρθωση. Η ουσία αυτών που είπα χθες, δεν αλλάζει, γιατί πιστεύω ότι ήταν μια αρνητική κίνηση. Ωστόσο, υπάρχει μια δικαιολογία, γιατί επικοινώνησε τώρα μαζί μας ο δικηγόρος της κυρίας Τούνη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ότι όλο αυτό το βιντεάκι ήταν μια διαφήμιση της χώρας και κουνούσε τοπικά χαρτονομίσματα η κυρία Τούνη, που προσομοίαζαν με 500ευρα!

Άρα, όλο αυτό που είπαμε για 500ευρα προφανώς δεν ισχύει γιατί ήταν τοπικά χαρτονομίσματα. Τώρα, τι διαφήμιση είναι, δεν ξέρω. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν 500άρικα. Μας είπαν ότι είναι σε μια διαφήμιση της χώρας και ότι μπορεί μια χώρα να πληρώσει στο Instagram για διαφήμιση», ανέφερε ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.

Το παρασκήνιο της κόντρας και η σύγκριση με τον Μανώλη Καραλή

Η διόρθωση αυτή ήρθε ως συνέχεια της έντονης τοποθέτησης που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας την προηγούμενη ημέρα, όταν με αφορμή το υλικό από την πισίνα στο Μπαλί, έθεσε ένα κοινωνικό δίλημμα στους τηλεθεατές, αντιπαραβάλλοντας τα οικονομικά κέρδη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις θυσίες του αθλητισμού και τον Εμμανουήλ Καραλή.

«Θεωρητικά, σκεφτείτε λίγο τώρα ότι είστε γονείς και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη που έχει βγάλει εκατομμύρια και τα μας τα κουνάει και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής, ο Μανώλο, που δεν έχει βγάλει εκατομμύρια. Ίσα ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και θα βγάλει κανένα γυμναστήριο, ένα δυο γυμναστήρια να οικονομάει κάνα λεφτό, και έναν μισθό από το Πολεμικό Ναυτικό. Χίλια διακόσια ευρώ. Ποιο θα θέλατε να είναι το παιδί σας;», είχε αναρωτηθεί on air, προσθέτοντας: «Για ποιον θα ήσασταν περήφανοι; Για αυτή που βγάζει δυόμιση εκατομμύρια και μας τα κουνάει ή για τον άλλον που βγάζει χίλια διακόσια, ξεκολώνεται στην προπόνηση τέσσερις ώρες την ημέρα, ακούει τα εξ αμάξης όταν δε πηγάζει καλά και άκουγε και τα εξ αμάξης επειδή είναι και μαύρος. Και μέχρι να κάνει επιτυχίες και να πάρει μετάλλια για την Ελλάδα, μαύρο θα το λέγανε οι φίλοι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Για ποιον πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν χώρα; Για πείτε μου».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο παρουσιαστής εξέφρασε τη δική του συναισθηματική φόρτιση για τους Έλληνες αθλητές.

«Εγώ είμαι περήφανος και συγκινούμαι και δακρύζω γι αυτόν. Το λέω και ανατριχιάζω. Γι αυτό το παιδί που με λίγα λεφτά, τι νομίζετε ότι παίρνουν οι Ολυμπιονίκες; Πηδάει, ξεκολώνεται στην προπόνηση κάθε μέρα, ξεσκίζεται στην προπόνηση, φέρνει μετάλλια. Κάποια στιγμή όταν σταματήσει να πηδάει καλά, θα τον απαξιώσουμε κιόλας. Θα λέμε έλα μωρέ, ξεφτιλίστηκε ο αθλητής γιατί θα το βιώσει. Και το κράτος τι του δίνει; Χίλια διακόσια ευρώ. Βέβαια, αυτός είναι πολύ περήφανος που φοράει πια την ελληνική σημαία ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που θα παίρνει χίλια διακόσια ευρώ, τουλάχιστον θα εξασφαλίσει το παιδί. Εγώ γι αυτό συγκινούμαι, γι αυτό ανατριχιάζω και όχι για την Τούνη, που καλά έκανε η κοπέλα και έβγαλε τρία εκατομμύρια ευρώ», τόνισε.

Οι κατηγορίες για έλλειψη ενσυναίσθησης

Στο αρχικό του σχόλιο, ο Γιώργος Λιάγκας είχε εστιάσει στην ανάγκη προβολής της οικονομικής άνεσης με μέτρο, κατηγορώντας την influencer για προκλητική στάση απέναντι στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Κάνει διακοπές στο Μπαλί και ανεβάζει ένα βίντεο με τις φίλες της όπου κάνουν αέρα με τα λεφτά μέσα στην πισίνα. Είναι σαν να λέει δεν πά να λέτε στην Ελλάδα ότι θέλετε. Κοιτάξτε τα λεφτά μου, εγώ κάνω αέρα και κάνω και διακοπάρες. Με πεντακοσάευρα. Άρα σου λέει ότι οι φτωχάλες, α, πορεύεστε με τα πεντάευρα, τα δεκάευρα και τα pενηντάρικα στα ντουζένια και εγώ πορεύομαι με τα πεντακοσάρικα. Αυτή η εικόνα ότι σας απαυτώνω όλους με τα λεφτά μου και σας κάνω πλάκα, είναι μια εικόνα που η ίδια θεωρεί ο αλγόριθμος της δίνει boost και θα το μετατρέψει και σε άλλα πεντακοσάευρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.