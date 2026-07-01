Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας πατέρας δύο έφηβων αγοριών στην ψηφιακή εποχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της εξομολόγησης που έκανε ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Τετάρτης 1/7. Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο frontman του συγκροτήματος αναφέρθηκε εκτενώς στους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο για τους νέους, εκφράζοντας την ανακούφισή του για τα νέα θεσμικά μέτρα προστασίας των ανηλίκων.

«Και με τους δύο μου γιους είχαμε καλή εφηβεία και προεφηβεία. Και οι δύο είναι καλά παιδιά και επικοινωνούμε πολύ όμορφα. Νομίζω ότι στην εποχή τώρα αυτό που ίσως εμένα με αγχώνει με την εφηβεία είναι πιο πολύ το κομμάτι των social media.

Είναι πολύ χαοτικό, άναρχο, δεν ξέρεις πώς να το ελέγξεις ακριβώς, είναι καινούργιο πράγμα. Και ιδίως για τους εφήβους που μέσα από τα social media πλέον έχουν όλη την επαφή. Οπότε εκεί δημιουργούνται από, από σχέσεις, από φιλίες, από έχθρες, από ζήλιες, από bullying», εξήγησε ο τραγουδιστής, συμπληρώνοντας τη θέση του για τα ηλικιακά όρια πρόσβασης στις πλατφόρμες:

«Νιώθω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που αποφασίστηκε ότι τα παιδιά πλέον μετά τα 15-16 πρέπει να μπαίνουν στα social media. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που πλέον έγινε και επίσημο, γιατί ήταν και μία έτσι δική μου ανησυχία και μια μάχη»

Η καθοριστική βοήθεια από τον Αντώνη Ρέμο και το ξεκίνημα

Παράλληλα, ο Θοδωρής Μαραντίνης γύρισε τον χρόνο πίσω, περιγράφοντας την περίοδο που οι Onirama έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Όπως επεσήμανε, η εμφάνιση των πρώτων μουσικών ρεάλιτι είχε απορροφήσει όλη την προσοχή της αγοράς, γεγονός που έκανε την εκκίνησή τους ιδιαίτερα δύσκολη, μέχρι τη στιγμή που δέχτηκαν μια ισχυρή καλλιτεχνική ώθηση:

«Εμείς ξεκινήσαμε την εποχή των πρώτων μουσικών ριάλιτι, γινόταν πανικός με το Fame Story κτλ. Είχαμε δυσκολία, γιατί είχε πέσει όλη η προσοχή εκεί, οπότε κάτι χρειαζόμασταν και εμείς για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος. Είχε το εκτόπισμα που έχει ως καλλιτέχνης, μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε πάρα πολύ, οπότε έχοντας και εμείς υλικό από πίσω, καταφέραμε και μπήκαν με πολύ γρήγορα μες στα πράγματα. Και νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν και φυσικά στην εταιρεία μας τότε, τη Lyra»

Σχολιάζοντας τη συνεργασία τους, στάθηκε στην προσωπικότητα και τη γενναιοδωρία του συναδέλφου του:

«Ο Αντώνης Ρέμος είναι από τους ανθρώπους που έχουν σιγουριά για τον εαυτό τους, αλλά με την καλή έννοια, όχι της υπεροψίας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δουλεύει πάρα πολύ, σκέφτεται συνεχώς το επόμενο βήμα, ψάχνεται πάρα πολύ για να κάνει κι άλλα πράγματα συνεχώς και να μην επαναληφθεί. Οπότε βλέπει ότι από αυτό έχει να κερδίσει πάντα από μια σύμπραξη, τέλος πάντων, έχει να κερδίσει και έχει και να δώσει. Οπότε και επειδή είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, οπότε νομίζω μοιραία δεν έχει ανταγωνισμό και δεν φοβάται, είναι ανοιχτός»

Τα άγνωστα υποψήφια ονόματα και το τέλος μετά από 25 χρόνια

Η συζήτηση έφτασε και στην απόφαση να ολοκληρωθεί ο κύκλος του γκρουπ έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα, μια επιλογή που, όπως παραδέχτηκε, δεν ήταν εύκολη αλλά κρίθηκε απαραίτητη. Παράλληλα, αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το όνομα του συγκροτήματος:

«Το συγκρότημα αρχικά λεγόταν “Mixing up the Medicine”. Είναι ένας στίχος του Μπομπ Ντίλαν, ήταν μια ιδέα του κιθαρίστα μας. Όταν μπήκαμε σε διαδικασία δισκογραφίας και ειδικά ελληνοφώνων, δεν ήταν πολύ δόκιμο το να κρατήσουμε αυτό το όνομα. Οπότε με αφορμή μια μεγάλη συναυλία που είχαμε οργανώσει τότε στο Μύλο, ψάχναμε ένα πιο σοβαρό όνομα ή πιο τέλος πάντων κατάλληλο. Είχε παίξει πολύ και το “Η Αλίκη στο Ναυτικό” ως όνομα και το “Δόγμα 95” και το “Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι”»