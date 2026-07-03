Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή της Χαλμαχέρας, στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 127 χιλιομέτρων.

Έως αυτή την ώρα, οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για τραυματισμούς, θύματα ή υλικές καταστροφές.