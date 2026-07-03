Μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτυλίχθηκε μετά την επικράτηση της Πορτογαλίας με 2-1 απέναντι στην Κροατία, αποτέλεσμα που έστειλε τους Ίβηρες στη φάση των «16». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, φορώντας τη φανέλα του εκλιπόντος συμπαίκτη του, λυγίζοντας μπροστά στις κάμερες και αφιερώνοντας τη νίκη στον φίλο του, μία ημέρα που συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον τραγικό χαμό του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Τορόντο του Καναδά, όπου η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου χάρη στη νίκη επί της Κροατίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκρυψε τη βαθιά του συγκίνηση.

Ο 41χρονος αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα με το Νο21 του Ντιόγκο Ζότα και, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος, δάκρυσε μπροστά στον κόσμο, αποτίοντας φόρο τιμής στον άλλοτε συμπαίκτη του.

Η ιδιαίτερη αυτή στιγμή συνέπεσε με την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Ο Ρονάλντο και ο Ζότα είχαν αναπτύξει στενή σχέση κατά τη συνύπαρξή τους στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και η συμβολική κίνηση του αρχηγού των Ίβηρων προκάλεσε έντονη συγκίνηση εντός και εκτός γηπέδου.