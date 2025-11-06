Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην εθνική Πορτογαλίας, είχε προκαλέσει διάφορα σχόλια στα ΜΜΕ, με τον ίδιο να εξηγεί τώρα για ποιο λόγο δεν ήταν παρών.

Ο θάνατος του Ζότα, τον περασμένο Ιούλιο, είχε προκαλέσει σοκ στη Λίβερπουλ, την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και γενικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ήταν πολλοί οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στην κηδεία του. Ανάμεσά τους, όμως, δεν ήταν ο CR7, με συνέπεια να δεχθεί κριτική από ΜΜΕ και φιλάθλους. Κριτική, στην οποία απάντησε τώρα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν ο Ρονάλντο ρωτήθηκε για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα και… ξέσπασε. «Οι άνθρωποι με επικρίνουν πολύ. Όπως είπα, δεν με νοιάζει αυτό, γιατί όταν έχεις καθαρή συνείδηση, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λέει ο κόσμος. Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν έχω κάνει από τότε που πέθανε ο πατέρας μου είναι να πάω σε νεκροταφείο. Δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο», είπε αρχικά ο Κριστιάνο και συνέχισε.

«Και δεύτερον, γνωρίζουν τη φήμη μου. Όπου κι αν πάω, είναι τσίρκο. Ούτε εγώ πήγα γιατί, αν πήγα, η προσοχή θα ήταν στραμμένη πάνω μου, και δεν θέλω τέτοιου είδους προσοχή. Οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να με επικρίνουν. Ένιωσα καλά με την απόφασή μου. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι μπροστά στις κάμερες για να δουν οι άνθρωποι τι κάνω. Το κάνω πίσω από τα παρασκήνια».

Συνεχίζοντας πάνω σε αυτό το θέμα, ο CR7 είπε πως «πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός με τις παρεμβάσεις μου. Δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά είδα ανθρώπους να δίνουν συνεντεύξεις, να μιλάνε για τον Ζότα, φυσικά, για το ποδόσφαιρο… Παρακαλώ, τι είναι αυτό; Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να είμαι μέρος αυτού του κόσμου. Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλά έτσι. Θέλουν να είναι στην πρώτη σειρά για να δουν τον Κριστιάνο να φτάνει. Δεν χρειάζομαι κάμερες για να ξέρει ο κόσμος τι κάνω γι’ αυτούς. Υπήρξε πολλή κριτική γύρω από αυτό. Αν θέλετε να απολαύσετε τα γενέθλιά σας, μην με προσκαλέσετε. Αν με προσκαλέσετε, ξέρετε… Μην με προσκαλέσετε. Πηγαίνω κάπου και μου ζητούν αμέσως φωτογραφίες».

Αναφερόμενος, αμέσως μετά, στον θάνατο του πατέρα του, ο σταρ της εθνικής Πορτογαλίας και της Αλ Νασρ, είπε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εκτός από τον πόνο της απώλειας, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια πλημμύρα από κάμερες και περίεργους θεατές στο νεκροταφείο και παντού. Είναι παράλογα ντροπιαστικό να βλέπουμε τηλεοπτικά κανάλια, σχολιαστές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δίνουν έμφαση σε μια απουσία αντί να τιμούν με σεβασμό τον πόνο μιας οικογένειας που ακρωτηριάστηκε και καταστράφηκε από την απώλεια δύο αδελφών. Ντρέπομαι κι εγώ που το βλέπω. Θλιβερό».

Τέλος, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του Ζότα.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν έλαβα τα μηνύματα. Έκλαψα πολύ. Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή για όλους, για τη χώρα, για τις οικογένειες, για τους φίλους, για τους συμπαίκτες. Συντριπτικό. Ήταν ένα σοκ. Ακόμα νιώθουμε την αύρα του στην εθνική ομάδα, όταν φοράμε τη φανέλα, επειδή ο Ντιόγκο ήταν ένας από εμάς. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ήρεμος… Μου άρεσε πολύ που ήμουν μαζί του, μοιραζόμασταν υπέροχες στιγμές. Ήταν λυπηρό», ήταν τα λόγια του.