Ως «ιδιαίτερα σοβαρό», καθώς ακόμη κι από ατύχημα θα μπορούσε να είχε αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή, χαρακτηρίζεται από ανώτατες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό με τον 48χρονο Σουδανό και τις χειροβομβίδες έξω ακριβώς από τη ΓΑΔΑ.

Αυτό καθώς οι δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ήταν πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες, δείγμα του ότι αυτός που τον προμήθευσε γνώριζε πολύ καλά την επικινδυνότητα. Σε ό,τι αφορά τον 48χρονο είναι άτομο σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών, που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης (σ.σ. βρέθηκε και αποφυλακιστήριο πάνω του), ενώ το πρωί του Σαββάτου 7/3 οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί πώς ένα άτομο όπως ο άνδρας από το Σουδάν, που το ποινικό του παρελθόν δεν είχε καμία σχέση με σκληρούς ποινικούς παρά μόνο με ναρκωτικά, απέκτησε πρόσβαση σε βαρύ οπλισμό. Από την ΕΛ.ΑΣ. επιχειρείται να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, όμως, πρόκειται για περιστατικό που χρήζει πλήρους διερεύνησης για να διαπιστωθεί ποιος, πότε και γιατί προμήθευσε με αυτές τις χειροβομβίδες τον 48χρονο.

Ιδιαίτερα δε στην περίοδο που διανύουμε, με ενεργή τρομοκρατική απειλή λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, όπως άλλωστε προειδοποίησε και η Europol μόλις πριν από 48 ώρες. Γι’ αυτό και χαρτογραφείται κάθε επαφή του Σουδανού, καθώς ένα άτομο φυσικά ασταθές όπως αυτός θα μπορούσε ενδεχομένως να στρατολογηθεί από ακραία στοιχεία.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε έρευνα σε κατάλυμα στο κέντρο της Αθήνας που φέρεται να ζούσε ο 48χρονος.