Κάθε χρόνο το επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο, όχι τόσο για να θαυμάσουν τη μοναδική αρχιτεκτονική του, όσο για το ανατριχιαστικό μυστικό που κρύβει στο εσωτερικό του.

Ο λόγος για το κάστρο Château de Brissac στη Γαλλία, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Anjou, στην κοιλάδα του Λίγηρα και χρονολογείται από τον 11ο αι., ενώ έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας. Σύμφωνα με τον θρύλο, στο κάστρο περιφέρεται ένα γυναικείο φάντασμα, γνωστό και ως η «Πράσινη Κυρία» (la Dame Verte στα γαλλικά).

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος λέει πως την 31η Μαΐου 1477 ο Jacques επέστρεψε από ένα ταξίδι κυνηγιού και, αφού δείπνησε με τη σύζυγό του, πήγε στο δωμάτιό του για να αναπαυθεί. Το ζευγάρι δεν κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας υπηρέτης ξύπνησε τον Jacques, για να του πει ότι η γυναίκα του είχε μια ερωτική συνάντηση με έναν άνδρα ονόματι Pierre de Lavergne.

Ο Jacques πήγε στο μέρος όπου ήταν το παράνομο ζευγάρι και συνέλαβε τους δύο επ’ αυτοφώρω! Σε μια έκρηξη οργής σκότωσε και τους δύο. Ο δολοφόνος αναγκάστηκε να φύγει από το κάστρο λίγους μήνες μετά το έγκλημα. Ο λόγος; Δεν άντεχε την παρουσία των φαντασμάτων της συζύγου του και του εραστή της!

Σήμερα λέγεται πως μόνο το φάντασμα της «Πράσινης Κυρίας» βρίσκεται μέσα στο κάστρο, το οποίο κατοικείται από τον δούκα του Brissac και την οικογένειά του, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τον θρύλο. Να πούμε πως για το κοινό που θέλει να το επισκεφτεί, υπάρχουν αρκετοί ανοιχτοί χώροι.

