Την ώρα που ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Ακολούθησε αργότερα το Σάββατο νέα ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Emirates resumes operations



Emirates will resume operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This includes customers transiting in Dubai, if their connecting flight is also operating.



Customers can check the flight… pic.twitter.com/kSlcEGKCCz — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Εντωμεταξύ, επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη

Εντωμεταξύ, το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση».