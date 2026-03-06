Σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται η Τουρκία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή την έχουν «περικυκλώσει» και είναι όχι μόνο ανήμπορη να πρωταγωνιστήσει στα όσα συμβαίνουν, αλλά διαπιστώνει ότι δεν έχει κανέναν σίγουρο σύμμαχο. Το Ισραήλ, με το οποίο έχει έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση εδώ και χρόνια και έχει πάψει στην ουσία να έχει διπλωματικούς δεσμούς, είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες και τους κάλεσε να διαλέξουν στρατόπεδο, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά πως είτε θα σταθούν στο πλευρό της Αμερικής και του Ισραήλ είτε στο πλευρό του Ιράν. Υψηλόβαθμο στέλεχος της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν ανέφερε στην Washington Post πως το συγκεκριμένο αίτημα προς τους Κούρδους του Ιράκ ήταν «να ανοίξουν τον δρόμο και να μην εμποδίσουν τις ιρανικές κουρδικές ομάδες εντός του Ιράκ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφερε «εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη των ΗΠΑ» και άλλες μορφές υποστήριξης στις ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες, για να υποκινήσει εξέγερση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Όλα αυτά ασφαλώς δεν αρέσουν στον Ταγίπ Ερντογάν, που θεωρεί τους Κούρδους τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμμαχός του δεν μπορεί πλέον να θεωρείται και το Ιράν, με το οποίο στο παρελθόν διατηρούσε δίαυλο επικοινωνίας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αναφερόμενος στον ιρανικό πύραυλο που καταρρίφθηκε στην τουρκική επαρχία Χατάι.

«Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και παρεμβαίνουμε άμεσα όταν χρειάζεται. Παράλληλα, διατυπώνουμε με τον πιο σαφή τρόπο τις προειδοποιήσεις μας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Ανατρέποντας όλα τα σχέδια και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, χωρίς να πέσουμε στις παγίδες που μας στήνουν, θα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού να παραδώσουμε αυτή τη χώρα στα παιδιά μας ως μια κληρονομιά για την οποία θα είναι περήφανα», κατέληξε ο Ερντογάν.

Η κορύφωση της ενόχλησής του είναι ασφαλώς η πολύ μεγάλη στρατιωτική στήριξη που παρέχεται στην Κύπρο από πέντε χώρες της Ευρώπης: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και βέβαια την Ελλάδα. Και σε αυτή τη χρονική συγκυρία επέλεξε να τα βάλει με τη χώρα μας, μην καταλαβαίνοντας ότι οι κινήσεις αυτών των χωρών έχουν και την προσωπική στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο επιθυμεί να είναι συνομιλητής του. Επιτέθηκε έτσι στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ακόμα και χωρίς να τον κατονομάζει, με αφορμή την αποστολή της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο.

«Τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμε τις δηλώσεις που έγιναν κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ως ανεύθυνες, ατυχείς και ακατάλληλες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Οντζού Κετσελί, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Επικαλέστηκε για μία ακόμα φορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων για τις ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση όσον αφορά το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατικοποίησης».

Με βολές προς τον Δένδια, η ανακοίνωση υποστήριξε πως «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, οι οποίοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Κετσελί, «κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για ρεβιζιονισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο». Υποστήριξαν δε πως «ακόμα πιο διδακτικό είναι το γεγονός ότι αυτή η νοοτροπία, που στο παρελθόν ήθελε να εξοντώσει μαζικά τους Τούρκους της Κύπρου, που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει». Και ενώ ακούγονται φωνές όπως αυτή του πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, που είπε ότι είναι τώρα καλή συγκυρία να οριοθετήσουμε ΑΟΖ με την Κύπρο, ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορές που παραπέμπουν στις σκοτεινές ημέρες της εισβολής.

Διεμήνυσε ότι «οι Τούρκοι της Κύπρου και η “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, όπως η Τουρκία αποκαλεί τα κατεχόμενα, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση ανέφερε πως «οι εξελίξεις στην περιοχή μάς υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Και κατέληξε «στους κύκλους που έχουν συνηθίσει να προβαίνουν σε αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εις βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πράγματα τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».

«Το βέβαιο είναι ότι όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν οδηγούν εκ των πραγμάτων σε μια νέα αρχιτεκτονική, σε έναν νέο χάρτη από την Ινδία μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανεξαρτήτως της επιτυχίας του εγχειρήματος για ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων, το Ιράν δεν θα είναι ίδιο την επόμενη ημέρα. Και η Ελλάδα στέκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Για την Τουρκία δεν ξέρω».