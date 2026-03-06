Την ώρα που ισραηλινά drones πετούσαν πάνω από τη Βηρυτό του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει μια «ευρείας κλίμακας σειρά επιθέσεων» εναντίον των υποδομών του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έκανε την ανακοίνωση λίγες μόνο ώρες μετά την έναρξη ενός μεγάλου βομβαρδισμού την Πέμπτη το βράδυ σε ένα οχυρό της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε ένα ακόμη σημάδι ότι ο Λίβανος μετατρέπεται γρήγορα σε ένα νέο μέτωπο στον διευρυνόμενο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων προκάλεσε τεράστιες εκρήξεις στην περιοχή Νταχίγια, στα προάστια της πόλης, στην πιο έντονη επίθεση από την κατάπαυση του πυρός στα τέλη του 2024 που έθεσε τέλος στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη, νεκροί άμαχοι στη Σιράζ

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως «νέα φάση» του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ιρανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η κρατική τηλεόραση IRIB, έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για σειρές εκρήξεων σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, ιδίως στο ανατολικό και στο δυτικό της τμήμα.

Άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν, μετέδωσε επίσης σήμερα το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Το βράδυ της Πέμπτης, πάρκο στη συνοικία Ζιμπασάχρ στη Σιράζ έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους που διαπράχθηκε από το εγκληματικό αμερικανοσιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, πολλοί πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχει γίνει λόγος για θύματα στην επαρχία, διευκρινίζοντας ότι «συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης (θυμάτων) από τα συντρίμμια».

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Παράλληλα, σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, διεξήχθησαν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, σε χωριό στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και στη νότια συνοικία της Βηρυτού.

Καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου μαίνεται, έχοντας βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και θορυβώντας παράγοντες της οικονομίας σε όλο τον κόσμο, η διάρκεια της ένοπλης σύρραξης παραμένει αβέβαιη.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή των μαχών», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο Aμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαιώνοντας πως οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών προκειμένου «να διεξάγουν αυτή την εκστρατεία για όσο χρειαστεί».

Καμιά «διαπραγμάτευση»

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας κι εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην ακόλουθη φάση της επιχείρησης», υποστήριξε σε δηλώσεις του που αναμεταδόθηκαν απευθείας τηλεοπτικά.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση».

Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός» ούτε «διαπραγματεύσεις».

Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δύο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ. «Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ. Στη μεγαλούπολη ακούστηκαν χθες βράδυ εκρήξεις. Οι Αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.

Ενώ το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο ισραηλινός στρατός διατάχθηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Πανικός στη Βηρυτό

Χθες βράδυ επικράτησε πανικός στη Βηρυτό, έπειτα από άνευ προηγουμένου διαταγή του Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι νότιας συνοικίας της πρωτεύουσας, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολάχ. Σχηματίστηκαν σχεδόν αμέσως τεράστιες ουρές αυτοκινήτων.

Μερικές ώρες αργότερα ο τομέας έγινε στόχος βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός «πολύ σφοδρού», σύμφωνα με το ANI, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να πλήττει «υποδομές της Χεζμπολάχ».

Πρέπει να γίνει «το παν» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο Λίβανος «να συρθεί ξανά στον πόλεμο», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χθες, έπειτα από έκκληση του ομολόγου του Ζοζέφ Αούν.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ως χθες βράδυ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 123 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 683 από τη Δευτέρα.

Στο Ιράν, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για 1.230 νεκρούς – το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν χθες πως έχουν βυθίσει 30 πλοία του Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Όμως το στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει de facto κλειστό.

Σε άλλον άξονα στρατηγικής σημασίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, διεμήνυσαν πως έχουν το «δάκτυλο στη σκανδάλη» και είναι «έτοιμοι» να εμπλακούν «ανά πάσα στιγμή».