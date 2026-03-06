Οι λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας, οι βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η περιορισμένη ορατότητα κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και η ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά και νότια αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 6/3.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 6 Μαρτίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά και στη νότια χώρα θα είναι κατά περιόδους αυξημένες. Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και τις βραδινές ώρες στη Θράκη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 3 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 16-18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17-19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, και πρόσκαιρα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.