Δύο μήνες μετά την αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που κατέληξε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας θα επαναφέρουν τις «διπλωματικές σχέσεις» τους, που είχαν διακοπεί το 2019, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους» προκειμένου να «διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες» με σκοπό να υπάρξει «οικονομική ανάκαμψη» και να προχωρήσει η «πολιτική συμφιλίωση» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.