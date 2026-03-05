Την ανάγκη η ψηφιακή μετάβαση και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να σχεδιαστούν με όρους συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής ανέδειξε η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α’ αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ και πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, μιλώντας στο συνέδριο Women in Digital 2026, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, με κεντρικό τίτλο «The Human Touch in the Age of AI».

Συμμετέχοντας στο πάνελ «Women of Influence: Architects of Change», η κυρία Εφραίμογλου επισήμανε ότι η ψηφιακή μετάβαση «δεν είναι ουδέτερη διαδικασία», προειδοποιώντας πως, αν δεν συνοδευτεί από σαφείς στόχους και πολιτικές, μπορεί να διευρύνει υφιστάμενες ανισότητες αντί να τις περιορίσει.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα των Eurochambres για το 2025, μόνο περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύεται από γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει μια ήδη υφιστάμενη διαρθρωτική ανισορροπία. Παράλληλα, το 75% των γυναικών επιχειρηματιών χρηματοδοτεί την έναρξη της επιχείρησής του από προσωπικές αποταμιεύσεις, ενώ το 32% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Επιπλέον, το 39% θεωρεί το υψηλό κόστος βασικό εμπόδιο για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι οι θεσμικοί φορείς που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα έχουν ευθύνη να κινηθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες: καθολική πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες, χρηματοδοτική ισότητα, μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της θεσμικής ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι το 64% των γυναικών επιχειρηματιών θεωρεί την τεχνολογία απολύτως κρίσιμη για την ανάπτυξη της επιχείρησής του, ενώ το 43% αναφέρει τη γραφειοκρατία ως το βασικότερο εμπόδιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, σχεδόν το 45% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν κρατικά προγράμματα στήριξης, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης και ενημέρωσης.

Η κυρία Εφραίμογλου αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι καινοτόμες γυναίκες startuppers εντάσσονται στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων του επιμελητηρίου, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης και τη διασύνδεσή τους με το επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Microsoft υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων γυναικών σε ψηφιακά εργαλεία, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες δράσεις εκπαίδευσης και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Απαντώντας στο ερώτημα ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για μια σύγχρονη ηγέτιδα σε έναν κόσμο που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από αλγορίθμους, η ίδια τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης. Όπως είπε, «η ηγεσία δεν είναι μόνο ζήτημα ακρίβειας, αλλά ζήτημα ευθύνης», καθώς οι αλγόριθμοι μπορούν να υπολογίζουν πιθανότητες, όχι όμως να σταθμίζουν ηθικά διλήμματα ή να αναλαμβάνουν το κοινωνικό κόστος των αποφάσεων.

«Η εμπιστοσύνη σήμερα χτίζεται όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα, αλλά και στην εξηγησιμότητα των αποφάσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σύγχρονη ηγεσία καλείται να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και την κοινωνία.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η πλήρης αξιοποίηση του γυναικείου επιχειρηματικού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά στρατηγική επιλογή ανάπτυξης»