Αναστάτωση επικρατεί γύρω από την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, καθώς οι διοργανωτές επεξεργάζονται σχέδιο έκτακτης ανάγκης εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, οι παραγωγοί της βραδιάς εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν το καθιερωμένο κόκκινο χαλί. Στόχος είναι να αποφευχθεί μια εικόνα υπερβολικής γιορτής και πολυτέλειας σε μια περίοδο διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, με τη στρατιωτική επιχείρηση «Operation Epic Fury» να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν.

Πηγές κοντά στην κινηματογραφική βιομηχανία αναφέρουν ότι το κόκκινο χαλί είχε αρχικά σχεδιαστεί να διακοσμηθεί με γιαπωνέζικα σφενδάμια, σύμβολα ειρήνης και μακροζωίας. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο η συγκεκριμένη αισθητική παραμένει κατάλληλη για το κλίμα της εποχής.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την Ακαδημία, άνθρωποι που συμμετέχουν στις προετοιμασίες επισημαίνουν ότι οι διοργανωτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Εξετάζουν απολύτως κάθε ενδεχόμενο και όλες τις πιθανές εικόνες που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις στο παρασκήνιο.

Ιστορική παρουσία Ιρανών δημιουργών στα φετινά Όσκαρ

Την ίδια στιγμή, η φετινή διοργάνωση έχει και μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση: για πρώτη φορά στην ιστορία της τελετής, τρεις Ιρανοί δημιουργοί είναι υποψήφιοι για βραβείο.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο σκηνοθέτης Jafar Panahi για την ταινία It Was Just an Accident, ενώ υποψήφιοι είναι επίσης οι παραγωγοί Sara Khaki και Mohammadreza Eyni για το ντοκιμαντέρ Cutting Through Rocks.

Η συγκυρία αυτή προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί η φετινή τελετή, καθώς οι διοργανωτές επιδιώκουν να αποφύγουν οποιαδήποτε πολιτική ένταση.

Ανησυχία για πολιτικές δηλώσεις στο κόκκινο χαλί

Η διεθνής κατάσταση έχει προκαλέσει προβληματισμό και στους ίδιους τους ηθοποιούς, αλλά και στα μεγάλα στούντιο. Εκπρόσωποι καλλιτεχνών εκφράζουν φόβους ότι οι υποψήφιοι μπορεί να δεχθούν ερωτήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων στο κόκκινο χαλί.

Σε πρόσφατες εκδηλώσεις, όπως τα Screen Actors Guild Awards, δημοσιογράφοι φέρεται να τοποθετήθηκαν στρατηγικά σε σημεία της αίθουσας ώστε να μη χάσουν πιθανές δηλώσεις υποψηφίων, σε περίπτωση που οι συζητήσεις στραφούν σε πολιτικά ζητήματα.

Παράλληλα, μένει να φανεί αν παρουσιαστές και υποψήφιοι θα εμφανιστούν με τις κονκάρδες «ICE OUT» και «BE GOOD», όπως είχε συμβεί στα Golden Globe Awards. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία δημοσίων σχέσεων έχει ήδη στείλει ενημερωτικά emails προτρέποντας καλλιτέχνες να τις φορέσουν στο πλαίσιο καμπάνιας που σχετίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στο τελετουργικό της βραδιάς ή αν η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.