Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε 50 ετών και οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε τού ευχήθηκαν με… φατούρο, πριν την έναρξη της προπόνησης, μετά την επιστροφή του από το Ντουμπάι.

Οι τελευταίες μέρες δεν ήταν και οι πιο εύκολες για τον Λιθουανό προπονητή καθώς είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι και παρέμεινε αποκλεισμένος εκεί εξαιτίας όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Έστω κι αν ταλαιπωρήθηκε πάντως, ο Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και πήγε κανονικά στην προπόνηση της Φενέρ, όπου οι παίκτες του τον περίμεναν με… άγριες διαθέσεις.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν φατούρο στον προπονητή τους και ο Γουέιντ Μπάλντουιν τον έριξε στο παρκέ με κίνηση που παραπέμπει στο wrestling, με τον «Σάρας» να το δέχεται με χαμόγελο και να ευχαριστεί τους παίκτες του για τις ευχές τους.

Η Φενέρμπαχτσε, αν και με παιχνίδι λιγότερο, είναι στην 1η θέση της Euroleague και είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.