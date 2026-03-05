Η προβολή των δύο μίνι σειρών της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και «Αύριο» φαίνεται πως λειτούργησε ως ο βασικός κινητήρας για την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης. Το ERTFLIX κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, φτάνοντας συνολικά τις 47.000.000 θεάσεις, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση από την άνοιξη του 2020.

Σάρωσε τον Φεβρουάριο το ελληνικό πρόγραμμα

Η δυναμική της πλατφόρμας ενισχύθηκε ιδιαίτερα τον δεύτερο μήνα του έτους. Συνολικά 23.304.000 views καταμετρήθηκαν μόνο τον Φεβρουάριο, με τη μέση ημερήσια θέαση να αγγίζει τις 835.000. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 19,5% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αποδεικνύοντας τη στροφή του κοινού στο on-demand περιεχόμενο.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκε η διεθνής συμπαραγωγή «Η Μεγάλη Χίμαιρα», η οποία από την αρχή του χρόνου έχει συγκεντρώσει πάνω από 4.500.000 θεάσεις. Παράλληλα, η σειρά «Αύριο», η οποία εστιάζει σε ιστορίες διάσωσης, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα προβολής να ξεπεράσει το 1.500.000 views.

Το top-5 του ελληνικού προγράμματος συμπληρώνουν:

Η νέα δραματική σειρά «Το Τελευταίο Νησί».

Η παραγωγή «Το Παιδί».

Τα shows του «Sing for Greece 2026».

Τα αθλητικά ραντεβού και η Eurovision

Πέρα από τη μυθοπλασία, το live πρόγραμμα του ERTFLIX προσέλκυσε μαζικά τους χρήστες, με το μπάσκετ να έχει την τιμητική του. Η αναμέτρηση «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός» στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κατέλαβε την πρώτη θέση στις ζωντανές μεταδόσεις. Συνολικά, το Final 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών κατέγραψε 1.285.000 θεάσεις, συνυπολογίζοντας το live και το on-demand περιεχόμενο.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον και για τη διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου μας στη Eurovision. Οι τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» συγκέντρωσαν αθροιστικά 815.000 θεάσεις. Την πεντάδα των δημοφιλέστερων live μεταδόσεων για τον Φεβρουάριο συμπλήρωσαν οι αγώνες «Άρης-Παναθηναϊκός» για το πρωτάθλημα μπάσκετ και «Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ» για το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Η συνολική αύξηση 9% στις θεάσεις σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025 επιβεβαιώνει την εδραίωση της πλατφόρμας στις συνήθειες των τηλεθεατών, οι οποίοι επιλέγουν όλο και συχνότερα τον ψηφιακό «αέρα» της ΕΡΤ για την ψυχαγωγία τους.