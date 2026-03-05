Πληροφορίες για την πολιτική και διπλωματική στάση του Κίρο Γκλιγκόροφ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 περιλαμβάνονται σε έγγραφα της CIA που αποχαρακτηρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο αμέσως μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την πορεία της τότε ΠΓΔΜ ως ανεξάρτητου κράτους.

Σύμφωνα με έγγραφο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών του Νοεμβρίου 1992, η Ουάσιγκτον παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην περιοχή και τις επιλογές της ηγεσίας της χώρας υπό τον Κίρο Γκλιγκόροφ, ο οποίος είχε διατελέσει για χρόνια στέλεχος της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας.

Στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών πιέσεων στα Βαλκάνια, με τον Γκλιγκόροφ να προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις σχέσεις με την Ελλάδα, τις εξελίξεις στο Βελιγράδι αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στη χώρα.

Η πρόταση των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το όνομα

Στο ίδιο έγγραφο καταγράφεται και μια πληροφορία που αφορά το ζήτημα της ονομασίας. Όπως αναφέρεται, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία της νεοσύστατης χώρας αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες, φέρεται να υπήρξε ιδιωτική πρόταση από ελληνικής πλευράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδεόταν με αλλαγή του ονόματος «Μακεδονία».

Σύμφωνα με την αναφορά, ο Κίρο Γκλιγκόροφ απέρριψε την πρόταση αυτή. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι ο τότε πρόεδρος εξέφραζε τη θέση πως η χώρα του δεν θα προχωρούσε σε τέτοια αλλαγή, ενώ υποστήριζε ότι είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις προς τους γείτονες πως δεν υπήρχαν εδαφικές διεκδικήσεις.

Η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι ο Γκλιγκόροφ εμφανιζόταν δυσαρεστημένος από τη στάση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εκείνη την περίοδο υποστήριζε την ελληνική θέση στο θέμα της ονομασίας.

Οι σχέσεις με το Βελιγράδι και τους ηγέτες της περιοχής

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν και εκτιμήσεις για τη στάση του Κίρο Γκλιγκόροφ απέναντι στους ηγέτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αναφορές, ο ίδιος απέφυγε να συνδεθεί πολιτικά με το υπόλοιπο γιουγκοσλαβικό κράτος που παρέμενε υπό την επιρροή της Σερβίας και απέρριψε σχετικές προτάσεις του Σέρβου προέδρου Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι ο Γκλιγκόροφ διατηρούσε επαφές με άλλους ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Βοσνίας Αλία Ιζετμπέγκοβιτς, με τους οποίους συζητούσε ζητήματα που αφορούσαν τις εξελίξεις στα Βαλκάνια εκείνη την περίοδο.

Οι εσωτερικές ισορροπίες και οι πολιτικές επιλογές

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην τότε ΠΓΔΜ καταγράφεται επίσης στις αναφορές της CIA, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των διαφορετικών εθνοτικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ο Κίρο Γκλιγκόροφ προσπαθούσε να διατηρήσει ισορροπία στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση στηριζόταν σε εύθραυστες κοινοβουλευτικές συνεργασίες.

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται ακόμη στοιχεία για την πολιτική διαδρομή του πρώην προέδρου, ο οποίος παρουσιάζεται ως τεχνοκράτης με πολυετή παρουσία σε οικονομικές και διοικητικές θέσεις της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας πριν από τη διάλυση της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο INA.