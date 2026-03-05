Σε… ρινγκ μετατράπηκε το παρκέ σε αγώνα μπάσκετ Γυναικών στις ΗΠΑ, με τη διαιτητή να βγαίνει νοκ άουτ έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε και συνολικά οκτώ παίκτριες να αποβάλλονται.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένας αγώνας ανάμεσα στην Κόσταλ Καρολάινα και τη Σάουθ Αλαμπάμα δεν θα απασχολούσε πολύ κόσμο, τα όσα έγιναν όμως στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης δεν ήταν φυσιολογικά.

Με το σκορ στο 80-70 και έξι λεπτά να απομένουν για τη λήξη, οι παίκτριες των δύο ομάδων άρχισαν να λένε διάφορα… γαλλικά, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να προσπαθήσουν να τις ηρεμήσουν. Αυτό, όμως, δεν ήταν και τόσο εύκολο…

Οι παίκτριες των δύο ομάδων σταμάτησαν να ανταλλάζουν λόγια και άρχισαν να ανταλλάζουν γροθιές, ενώ μία διαιτητής δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και έπεσε αναίσθητη στο παρκέ.

Όταν, τελικά, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνήλθε, η μία αποβολή διαδεχόταν την άλλη, καθώς αποβλήθηκαν συνολικά 8 παίκτριες των δύο ομάδων.