Τρεις ανήλικοι μαθητές, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών κατά την περίοδο που έγιναν τα γεγονότα, κατηγορούνται ότι βίασαν 13χρονη σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ και ότι «πήραν εναλλάξ μέρος» στην επίθεση, ενώ κατέγραψαν τμήμα της σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια φέρονται να διαμοίρασαν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι κατηγορούμενοι, που δεν κατονομάζονται για νομικούς λόγους και σήμερα είναι 14, 15 και 16 ετών, έχουν κατηγορηθεί για βιασμό ανήλικης κάτω των 16 ετών, καθώς και για δύο επιπλέον πράξεις βιασμού στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Τα γεγονότα φέρονται να εκτυλίχθηκαν στο Rochdale τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, μέρος της επίθεσης φέρεται να καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο και το υλικό «κυκλοφόρησε τόσο μεταξύ των ίδιων όσο και σε άλλους». Και οι τρεις ανήλικοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Οι δύο μεγαλύτεροι κατηγορούμενοι, ηλικίας σήμερα 15 και 16 ετών, δικάζονται στο Minshull Street Crown Court. Ο τρίτος, που ήταν 12 ετών την περίοδο των γεγονότων και σήμερα είναι 14, κρίθηκε νομικά ακατάλληλος να δικαστεί. Ωστόσο, οι ένορκοι καλούνται να αποφανθούν εάν συμμετείχε στις πράξεις και εάν «ενθάρρυνε» την επίθεση χωρίς τη συναίνεση της ανήλικης.

Η εισαγγελέας Κιμ Γουίτλστοουν ανέφερε στο δικαστήριο: «Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν από κοινού. Το κορίτσι ήταν 13 ετών, δεν τους γνώριζε, δεν ήταν φίλοι και είχε βρεθεί μαζί τους για πολύ μικρό χρονικό διάστημα».

Three teenage schoolboys 'took it in turns' to rape 13-year-old girl in Rochdale supermarket car park before sharing footage of the attack, court told https://t.co/Pnp7EEoNF5 — Daily Mail (@DailyMail) March 4, 2026

Όπως ειπώθηκε στους ενόρκους, η ανήλικη «εξαναγκάστηκε σωματικά» και, σύμφωνα με την εισαγγελέα, «θα ήταν απολύτως προφανές ότι δεν ήθελε να συμβεί αυτό». «Θα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε συναίνεση», τόνισε.

Η κα Γουίτλστοουν σημείωσε επίσης ότι η κατηγορούσα αρχή θεωρεί πως οι δύο μεγαλύτεροι κατηγορούμενοι «είναι ένοχοι για βιασμό» και ότι «γνώριζαν τι σημαίνει συναίνεση».

Όπως είπε, η υπεράσπιση αναμένεται να ισχυριστεί ότι «το κορίτσι συναίνεσε σε κάποια σεξουαλική πράξη ή ότι την ξεκίνησε η ίδια», προσθέτοντας: «Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γνώριζαν τι σημαίνει συναίνεση». Στο δικαστήριο ακούστηκε ακόμη ότι φίλη της ανήλικης «παρενέβη για να σταματήσει ό,τι συνέβαινε», με αποτέλεσμα οι δύο μεγαλύτεροι κατηγορούμενοι να τραπούν σε φυγή. Κατατέθηκε επίσης ότι η ανήλικη «δεν ρωτήθηκε ποτέ αν συναινούσε στη βιντεοσκόπηση». «Θα δείτε το βίντεο, ένα απόσπασμα περίπου 10 δευτερολέπτων, το οποίο δίνει μια εικόνα της στάσης των κατηγορουμένων», είπε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι το υλικό «διαμοιράστηκε αργότερα το ίδιο βράδυ».

«Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι έπαιρναν εναλλάξ μέρος και άλλαζαν θέσεις», ανέφερε η εισαγγελέας Κιμ Γουίτλστοουν. Όπως ειπώθηκε στους ενόρκους, η ανήλικη ρωτήθηκε αν ήθελε να κάνει σεξ και απάντησε ξεκάθαρα «όχι», απάντηση που, σύμφωνα με το δικαστήριο, άκουσε και η φίλη που βρισκόταν μαζί της.

Η κα Γουίτλστοουν δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι «κατατρόπωσαν σωματικά» το κορίτσι και ότι εκείνη «δεν ήξερε τι να κάνει». Σε καταθέσεις της στην αστυνομία, η ανήλικη περιέγραψε ότι ήταν φοβισμένη και πανικόβλητη. «Είπε ότι ένιωθε πανικό και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει», πρόσθεσε η εισαγγελέας, μεταφέροντας τα λόγια της: «Το μυαλό μου έτρεχε με χίλια» και «ήταν φρικτό».

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι καταγράφηκαν σε κάμερες ασφαλείας στο κέντρο του Rochdale να μιλούν με κορίτσια, πριν κατευθυνθούν προς τον σταθμό τραμ. Το νεαρό κορίτσι, που αργότερα είπε στην αστυνομία ότι πήγαινε στα McDonald’s, περίμενε στο ίδιο σημείο με μια φίλη της.

Όλοι επιβιβάστηκαν στο τραμ και αποβιβάστηκαν στη στάση Newbold. «Υπήρξε κάποια αλληλεπίδραση μέσα στο τραμ, αλλά όχι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής», είπε η κα Γουίτλστοουν, προσθέτοντας ότι κατά την αποβίβαση οι κατηγορούμενοι «εμπόδιζαν την πορεία» των κοριτσιών. Οι ένορκοι άκουσαν ότι τα κορίτσια «σπρώχτηκαν και χειρίστηκαν βίαια».

«Λίγο μετά την αποχώρηση από τον σταθμό, ο βιασμός φέρεται να διαπράχθηκε σε θάμνους δίπλα σε μονοπάτι που οδηγεί από τη στάση του τραμ», ανέφερε η εισαγγελέας. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, «όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα», και οι πράξεις τους αποτελούσαν «κοινό σχέδιο για τον βιασμό της».

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά πέντε κατηγορίες βιασμού: τρεις που αφορούν ατομικά τον κάθε ανήλικο και δύο που σχετίζονται με κοινή δράση. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.