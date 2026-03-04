Σειρήνες ήχησαν πριν λίγη ώρα στη Βρετανική Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο και οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα που προειδοποιεί για απειλή σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη: «Υπάρχει απειλή ασφαλείας σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε σε εσωτερικό χώρο και στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.»



Πηγές που επικαλείται ο Φιλελεύθερος κάνουν λόγο για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου τρία περίπου χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.