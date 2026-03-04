Οι αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Κηφισιά, η οποία στέκεται στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και το οποίο έκρινε και το παιχνίδι, όπως είπε στις δηλώσεις του ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Με το σκορ στο 1-1, ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα στο 70ο λεπτό θεωρώντας πως υπήρχε αγκωνιά του Πέτκοφ στον Σάντσες. Όπως λένε, όμως, οι άνθρωποι της Κηφισιάς, όλα έγιναν λάθος σε αυτή τη φάση.

Καταρχάς, τα έχουν με τον Φωτιά για το γεγονός ότι έδειξε πέναλτι ενώ ο Πέτκοφ κάνει μια φυσιολογική κίνηση για να σηκωθεί ψηλά και να διώξει τη μπάλα με το κεφάλι και ο Σάντσες, όπως τονίζουν, έρχεται από πίσω του και δημιουργεί ο ίδιος την φυσιολογική επαφή με τον ώμο και το στήθος του πάνω στο χέρι του αμυνόμενου.

Αυτό, όπως λέει η Κηφισιά, δεν μπορεί να θεωρηθεί πέναλτι και αναρωτιούνται για ποιο λόγο ο Φωτιάς δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πέτκοφ, από τη στιγμή που θεώρησε ότι έκανε αντικανονική χρήση του χεριού του στο πρόσωπο του αντιπάλου.

Παράλληλα, εκνευρισμός υπάρχει και για το γεγονός ότι ο Βεργέτης που ήταν στο VAR και ήλεγξε τη φάση, δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης ώστε να δει ότι δεν υπάρχει πέναλτι.