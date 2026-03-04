Σχεδόν 60.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 18.000 παιδιά, εκτοπίστηκαν στον Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τη UNICEF, καθώς το Ισραήλ πλήττει στόχους στη χώρα και προειδοποιεί τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μετακινηθούν προς τον βορρά.

Επτά παιδιά έχουν σκοτωθεί και 38 έχουν τραυματιστεί κατά την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με τον οργανισμό, ο οποίος επικαλείται στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Η UNICEF κάνει έκκληση να σταματήσει η βία και ζητεί «από όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για την προστασία των αμάχων — ιδιαίτερα των παιδιών — και να διασφαλίσουν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.