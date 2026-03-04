Τον πρεσβευτή του Ιράν κάλεσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας προκειμένου να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής, όπως γνωστοποίησε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Τομ Μπέρεντσεν.



«Σήμερα το απόγευμα, κάλεσα τον πρεσβευτή του Ιράν για να του επιδώσω επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Τουρκίας», αναφέρει ο Μπέρεντσεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.