Ο ΠΑΟΚ έπιασε τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη βαθμολογία μετά τη νίκη με 4-1 επί της Κηφισιάς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά.

Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με πέναλτι του Γερεμέγεφ, δέχθηκαν την ισοφάριση, προηγήθηκαν ξανά με νέο πέναλτι του Γερεμέγεφ και στο τέλος σφράγισαν τη νίκη τους με γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια, με τον προπονητής τους να κάνει λόγο για ένα δύσκολο ματς.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.

Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα», ήταν τα λόγια του Λουτσέσκου.