Κυνικό μπορεί να χαρακτηριστεί το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους εγκλωβισμένους Αμερικανούς στο Ντουμπάι, καθώς οι ΗΠΑ μπορεί να ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο «νίπτουν τας χείρας τους» στον απεγκλωβισμό των πολιτών τους.

«Παρακαλούμε μην βασίζεστε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για βοήθεια στην αναχώρηση ή την εκκένωση αυτή τη στιγμή», λέει ένα ηχογραφημένο μήνυμα σε όποιον καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κάρεν και ο Μπομπ Καρίφι, ένα παντρεμένο ζευγάρι από το Τέξας, που έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, περιέγραψαν στο Business Insider τις άκαρπες προσπάθειες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

«Καθόμασταν στην παραλία και βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα το Σάββατο, όταν ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Τότε, είδαμε το πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont, ακριβώς απέναντι από την ακτή, να χτυπιέται και μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό», είπαν στο BI.

Η Κάρεν και ο Μπομπ Καρίφι

«Σκέφτηκα: “Μου κάνεις πλάκα; Τι συμβαίνει;”», πρόσθεσε η Κάρεν, με τον Μπομπ να τονίζει ότι δεν πίστευαν πως θα ξεκινούσε πόλεμος στην πραγματικότητα.

Τώρα, το ζευγάρι είναι εγκλωβισμένο, αφού η κρουαζιέρα που επρόκειτο να κάνουν την Κυριακή ακυρώθηκε, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey έχει κολλήσει στη Ντόχα του Κατάρ. Αναγκαστικά, λοιπόν, παρατείνουν τη διαμονή τους στο Waldorf Astoria στο Palm Jumeirah, ενώ προσπαθούν να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

«Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε»

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, δήλωσαν ότι προσπαθούν να μείνουν αισιόδοξοι, όμως δεν πιστεύουν ότι θα εγκαταλείψουν σύντομα τη χώρα.

«Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε», είπε η Κάρεν, αναφέροντας ότι τηλεφώνησε στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που έπρεπε και πως παρακολούθησε τις επίσημες ανακοινώσεις, χωρίς αποτέλεσμα.

Την Τρίτη, προσθέτοντας ότι είχε δει ότι η βρετανική κυβέρνηση σχεδίαζε να βοηθήσει στην εκκένωση των πολιτών της.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα από κανέναν για σχέδιο απομάκρυνσης. Παρακολούθησα τις ειδήσεις και δεν τους άκουσα να λένε: “Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τους Αμερικανούς από εκεί”», σημείωσε στο Business Insider.

Την Τρίτη, ο Ντίλαν Τζόνσον, βοηθός υπουργός Εξωτερικών για θέματα παγκόσμιας δημόσιας τάξης, δήλωσε ότι το ΥΠΕΞ «ασφαλίζει ενεργά στρατιωτικά αεροσκάφη και πτήσεις τσάρτερ για τους Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή». Επίσης, είπε ότι το υπουργείο είχε έρθει σε επαφή με «σχεδόν 3.000 Αμερικανούς στο εξωτερικό» και προέτρεψε τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια να καλέσουν έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η Κάρεν δήλωσε ότι «το κάνω ήδη. Θέλω να ξέρω ένα σχέδιο διαφυγής, αλλά δεν λένε τίποτα. Μόνο να μείνουμε σε καταφύγια, τη στιγμή που άλλες χώρες σπεύδουν να βοηθήσουν τους πολίτες τους».

Πλέον, το ζευγάρι περιμένει να περάσουν οι μέρες μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα ή να βρει τρόπο να φύγει, καθώς όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο απεγκλωβισμού από την αμερικανική κυβέρνηση.