Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη του με 4-1 επί του ΟΦΗ και ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν απολύτως ικανοποιημένος, όπως είπε, τόσο από την απόδοση των παικτών του όσο και από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» είναι ανεβασμένοι αγωνιστικά και ψυχολογικά και το έδειξαν και στο παιχνίδι με τους Κρητικούς, στο οποίο, όπως τόνισε και ο προπονητής τους, ήταν καθολικά ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια.

«Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά, στο τέλος του ημιχρόνου. κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ, όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε αναφερόμενος και στους Ρενάτο Σάντσες και Σαντίνο Αντίνο που πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ

«Είναι αρκετά καλό το γεγονός ότι κάνουμε αρκετά σουτ εκτός περιοχής, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Σε ό,τι αφορά τους σκόρερ που έβαλαν τα πρώτα τους γκολ απόψε, είναι θετικό γιατί δυσκολεύει μετά τον αντίπαλο μιας και όσο περισσότερους ποδοσφαιριστές βάζεις στην εξίσωση των γκολ τόσο πιο δύσκολο είναι για τον αντίπαλο να τους μαρκάρει».