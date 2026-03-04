Με 201 «υπέρ» εγκρίθηκε στη Βουλή η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Έτσι, αναμένεται να εφαρμοστεί στις ερχόμενες εκλογές.

Ακολουθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα άρθρα που εισάγουν για πρώτη φορά την δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή:

Αρ. 13: Υπέρ 207 , κατα 61, παρών 28

Αρ. 14: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 15: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 16: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 17: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 18: Υπέρ 201, κατά 66, παρών 29

Αρ. 19: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 20: Υπέρ 201, κατά 48, παρών 47

Αρ. 21: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33

Αρ. 22: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28

Αρ. 23: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28

Αρ. 24: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33

Αρ. 25: Υπέρ 202, κατά 88, παρών 6