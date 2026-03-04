Ο Ίνγκι Ίνγκασον αποχώρησε λόγω τραυματισμού στα πρώτα λεπτά του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και υπάρχει ανησυχία ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις την επόμενη εβδομάδα για τους «16» του Europa League.

Το εξ αναβολής παιχνίδι με τους Κρητικούς άρχισε καλά για τους «πράσινους» καθώς άνοιξαν το σκορ στο 7′ με τον Γεντβάι, λίγα λεπτά μετά, όμως, ήρθαν και τα άσχημα νέα καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αναγκαστική αλλαγή.

Ο παίκτης που αποχώρησε ήταν ο Ίνγκασον, ο οποίος τραυματίστηκε και στις τάξεις του «τριφυλλιού» υπάρχει ανησυχία καθώς την επόμενη εβδομάδα είναι το πρώτο παιχνίδι με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League και ήδη υπάρχουν σημαντικές απουσίες.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει για το ματς με τους Ισπανούς τους τιμωρημένος Αχμέντ Τουμπά και Χάβι Ερνάντεθ, όπως και τον τραυματία Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, οπότε αν απουσιάσει και ο Ίνγκασον τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα στην άμυνα.