Την ώρα που όλος ο πλανήτης κλυδωνίζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το φόβο περαιτέρω ανάφλεξης, κάποιοι βουλευτές στη Βρετανία δείχνουν να μην τους καίγεται καρφί κυριολεκτικά.

Οι αστέρες του Strictly Come Dancing Angela Rippon και Alex Kingston ηγήθηκαν περισσότερων από 40 βουλευτών σε ένα «τσα-τσα-τσα» στο Portcullis House, στο Ουέστμινστερ.

Περισσότεροι από 40 βουλευτές έκαναν βήματα και στροφές, ακολουθώντας συγκεκριμένη χορογραφία κάτω από το γυάλινο αίθριο του Portcullis House, υπό την καθοδήγηση του αστέρα και χορογράφου του Strictly Kai Widdrington, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο εντός του κοινοβουλίου όσο και στα social media.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Lindsay Hoyle, χόρεψε σε μια εκδήλωση που στόχο είχε να προωθήσει τα οφέλη του χορού για την υγεία και την ευεξία του έθνους. Ωστόσο, ορισμένοι κοινοβουλευτικοί επέκριναν τη χρονική στιγμή της εκδήλωσης, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος.

Ο βουλευτής του Reform UK Λι Άντερσον δήλωσε στη Daily Mail: «Μπήκα σήμερα το πρωί στο Portcullis House και νόμιζα ότι βρέθηκα κατευθείαν στο βίντεο του “Thriller” του Michael Jackson. Ενώ ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αυτοί οι βουλευτές κατέστησαν σαφές ότι οι τρελοί έχουν αναλάβει την κατάσταση».

Επίσης ο ίδιος βουλευτής χαρακτήρισε τους βουλευτές «ηλίθιους». Η βουλευτής του Your Party Ζάραχ Σουλτάνα δήλωσε: «Η εικόνα βουλευτών που κάνουν Strictly Come Dancing στο Κοινοβούλιο ενώ ο κόσμος ταλαντεύεται στο χείλος του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι εντελώς ακατάλληλη».