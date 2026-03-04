Το Κατάρ θα σταματήσει πλήρως την υγροποίηση φυσικού αερίου την Τετάρτη και δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα παραγωγής και εξαγωγής υπερψυχθέντος φυσικού αερίου για τουλάχιστον ένα μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η Qatar Energy, η οποία σταμάτησε την παραγωγή φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα και κήρυξε ανωτέρα βία στις εξαγωγές την Τετάρτη, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, μόλις το κύριο εργοστάσιο Ras Laffan του Κατάρ κλείσει την Τετάρτη, δεν θα είναι σε θέση να ξαναρχίσει τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε υπερψυχθέν καύσιμο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Μόλις ξαναρχίσει, θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες για να φτάσει σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, ανέφεραν οι πηγές.