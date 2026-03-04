Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δήλωσε σήμερα: «Αν στις διάφορες χώρες αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο – με δικά τους κριτήρια και χωρίς ένα υπερεθνικό νομικό πλαίσιο – ολόκληρος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη».

«Προκαλεί πραγματική ανησυχία αυτή η εξαφάνιση του διεθνούς δικαίου: η δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε από την ισχύ, η ισχύς του δικαίου αντικαταστάθηκε από το δίκαιο της ισχύος, με την πεποίθηση ότι η ειρήνη μπορεί να γεννηθεί μόνον όταν ο εχθρός έχει εξολοθρευθεί», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Παρολίν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.