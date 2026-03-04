Η Άνναμπελ Σκόφιλντ, η οποία υπήρξε ένα από τα καθοριστικά πρόσωπα της λονδρέζικης μόδας τη δεκαετία του 1980 πριν ενσαρκώσει τον ρόλο της Laurel Ellis δίπλα στον Larry Hagman (Τζέι Αρ Γιούιν) στο θρυλικό «Dallas», έφυγε από τη ζωή. Ήταν 62 ετών. Η Σκόφιλντ απεβίωσε στις 28 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Το μοντέλο από την Ουαλία έγινε σήμα κατατεθέν της «hip» και λαμπερής σκηνής μόδας του Λονδίνου τη δεκαετία του ’80, περνώντας λιγότερο χρόνο στο Παρίσι και το Μιλάνο, όπου οι πασαρέλες κυριαρχούνταν από πιο καθιερωμένους οίκους υψηλής ραπτικής. Εκείνη την εποχή, εκπροσωπούνταν από το πρακτορείο Take Two του Λονδίνου, εμφανίστηκε σε εκατοντάδες εξώφυλλα περιοδικών μόδας και πρωταγωνίστησε σε μεγάλες καμπάνιες για οίκους και brands όπως οι Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon και Boots No. 7.

Κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την αξιομνημόνευτη εμφάνισή της σε μια τηλεοπτική διαφήμιση των Bugle Boy Jeans, όπου η Σκόφιλντ έλεγε την ατάκα: «Με συγχωρείτε, αυτά που φοράτε είναι τζιν Bugle Boy;», καθώς οδηγούσε μια μαύρη Ferrari στην έρημο.

Μια καριέρα γεμάτη λάμψη

Η Melissa Richardson, πρώην ιδιοκτήτρια του πρακτορείου Take Two, δήλωσε για τη Σκόφιλντ: «Ήταν μία από τις αγαπημένες του David Bailey και εμφανίστηκε σε αμέτρητες φωτογραφήσεις για την ιταλική Vogue. Την αγαπούσαμε γιατί ήταν αστεία, αληθινή, όμορφη και προσγειωμένη. Δεν άλλαξε ποτέ από εκείνο το γλυκό 17χρονο κορίτσι από την Ουαλία που πρωτογνώρισα. Ήταν απόλυτα πιστή, στοργική και πάνω απ’ όλα, μια συγκλονιστική ομορφιά. Γνώριζε καλά τη δουλειά της. Ήταν η καλύτερη».



Γεννημένη στις 4 Σεπτεμβρίου 1963 στο Λανέλι της Ουαλίας, η Σκόφιλντ μεγάλωσε σε κινηματογραφικά πλατό, καθώς ο πατέρας της ήταν το στέλεχος παραγωγής Τζον Ντι Σκόφιλντ, του οποίου οι τίτλοι περιλάμβαναν επιτυχίες των ’90s όπως τα «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι», «Jerry Maguire» και «As Good as It Gets», όπως σημειώνει το Hollywood Reporter.

Από το μόντελινγκ στο Hollywood

Στο απόγειο της καριέρας της στο μόντελινγκ, η Σκόφιλντ μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να παίξει σε 12 επεισόδια του «Dallas» ως Laurel Ellis, παίζοντας δίπλα στον εμβληματικό χαρακτήρα του Τζέι Αρ Γιούιν. Οι κινηματογραφικές της συμμετοχές περιλάμβαναν:

• Τον ρόλο της Alex Noffee στο Solar Crisis, δίπλα στον Τσάρλτον Ίστον.

• Τις ταινίες Dragonard και Eye of the Widow.



Αργότερα πέρασε πίσω από τις κάμερες σε ρόλους παραγωγής για ταινίες όπως τα The Brothers Grimm, Doom και City of Ember. Το 2010 ίδρυσε την εταιρεία Bella Bene Productions στο Μπέρμπανκ, αναπτύσσοντας διαφημιστικά, μουσικά και fashion projects. Η Σκόφιλντ έγραψε επίσης το ημι-αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα The Cherry Alignment, εμπνευσμένο από τη ζωή της ως ηθοποιός και μοντέλο των ’80s, το οποίο περιλάμβανε μια αφιέρωση στον εκλιπόντα φίλο και συνάδελφό της από το The Brothers Grimm, Χιθ Λέτζερ.



Πριν από την Άνναμπελ, είχαν φύγει από τη ζωή ο πατέρας της και η αδελφή της, Αμάντα Σκόφιλντ, ενώ η μητέρα της είναι ακόμα εν ζωή.

Δείτε το βίντεο απο τη σειρά «Dallas» με την Άνναμπελ Σκόφιλντ και τον θρυλικό Τζέι Αρ: