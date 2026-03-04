Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν πλάνα από την επιχείρηση μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο, μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην άμυνα της περιοχής. Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται η στιγμή της αποβίβασης των μεγάλων φορτηγών που μεταφέρουν τη συστοιχία των πυραύλων στο λιμάνι, καθώς και η δύσκολη διέλευσή τους μέσα από το οδικό δίκτυο της πόλης του νησιού προκειμένου να φτάσουν στα σημεία ανάπτυξης.

Γιατί επιλέχθηκε η Κάρπαθος για την ανάπτυξη των πυραύλων

Η απόφαση για την εγκατάσταση του συστήματος αμερικανικής προέλευσης στα Δωδεκάνησα ελήφθη ως μέτρο πρόληψης, καθώς οι απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ για επιθέσεις σε στόχους των ΗΠΑ έχουν αυξήσει την επιφυλακή.

Με την Κάρπαθο να μπαίνει πλέον στον χάρτη της αντιαεροπορικής προστασίας, διαμορφώνεται μια ισχυρή γραμμή άμυνας μαζί με τη μονάδα που βρίσκεται ήδη στην Κρήτη. Η τελευταία είχε μετακινηθεί εκεί το καλοκαίρι του 2025 για την ασφάλεια της βάσης στη Σούδα, μετά τις αεροπορικές επιχειρήσεις κατά των πυρηνικών υποδομών του Ιράν. Πλέον, η ομπρέλα αυτή καλύπτει τη Ρόδο και το σύνολο του νοτιοανατολικού Αιγαίου από πιθανά πλήγματα με προέλευση τον Λίβανο.

Το στρατηγικό οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot, αποτελώντας μαζί με την Ολλανδία τις μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πάρει το «πράσινο φως» από την Ουάσινγκτον για τη χρήση τους. Η κατανομή των συστημάτων δείχνει τη σημασία τους για την εθνική ασφάλεια:

Πέντε πυροβολαρχίες προστατεύουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και υποδομές ζωτικής σημασίας.

Μία πυροβολαρχία έχει εκμισθωθεί στη Σαουδική Αραβία, με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να έχει μεταβεί εκεί για τον χειρισμό της.

Η εμβέλεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Το σύστημα θεωρείται αδιαπέραστο λόγω των δυνατοτήτων του ραντάρ του, το οποίο «βλέπει» σε απόσταση που υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα. Οι πύραυλοι που εκτοξεύονται από τη συστοιχία έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν εχθρικά αντικείμενα σε βεληνεκές άνω των 50 χιλιομέτρων, δημιουργώντας μια ζώνη απαγόρευσης για κάθε εναέρια απειλή.