Η Θέλτα ψάχνει τη φανέλα που είχε φορέσει η Μαντόνα σε συναυλία της στο «Μπαλαΐδος» το 1990, την οποία χαρακτηρίζει «σύμβολο ενός μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και των αξιών του».

Το καλοκαίρι του 1990, στο πλαίσιο περιοδείας της στην Ευρώπη, η Μαντόνα είχε δώσει συναυλία στο γήπεδο της Θέλτα, φορώντας μια φανέλα της ομάδας με το Νο5 στην πλάτη. Από τότε πέρασαν 36 χρόνια και η ισπανική ομάδα αποφάσισε να ψάξει για αυτή τη φανέλα, με τον πρόεδρο του κλαμπ να απευθύνεται στη βασίλισσα της Ποπ μέσω ανοιχτής επιστολής, η οποία δημοσιεύθηκε στα social media.

Σε αυτή, ο πρόεδρος της Θέλτα αναφέρει τα εξής…

«Αγαπητή Μαντόνα,

Σου γράφω για να ζητήσω τη βοήθειά σου σε κάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμάς.

Στις 29 Ιουλίου 1990, εμφανίστηκες ζωντανά στο στάδιο μας, Estadio de Balaídos, έδρα της Θέλτα, του συλλόγου που με τιμά να υπηρετώ ως πρόεδρος. Εκείνο το βράδυ είχαμε την τιμή να σε δούμε να φοράς τη γαλάζια φανέλα μας.

Αυτή η αγαπημένη ανάμνηση ζει ακόμη ανάμεσα στους φιλάθλους μας. Η φωτογραφία σου με τη φανέλα μας έχει γίνει μύθος και πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας μας, η οποία συχνά ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Πολλοί το βλέπουν ως απλή σύμπτωση. Εγώ προτιμώ να πιστεύω ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία.

Αν και η δική μας φανέλα δεν ήταν η μόνη που φόρεσες ποτέ στη σκηνή, αυτή η εμβληματική εικόνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο φως με το πέρασμα των χρόνων. Με τον καιρό κατανοήσαμε καλύτερα τι αντιπροσώπευες τότε: το να αμφισβητείς τα καθιερωμένα και να στέκεσαι απέναντι σε όσους προσπαθούν να σου υπαγορεύσουν τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις.

Στον σύλλογό μας αναγνωριζόμαστε σε αυτή τη φιλοσοφία.

Γι’ αυτό κρατάμε την ελπίδα να βρούμε το ένδυμα που κάποτε φόρεσες. Αυτή η αναζήτηση είναι μια πράξη μνήμης, σύμβολο ενός μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και των αξιών του.

Αυτή την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα θέλαμε να σου στείλουμε μια χειρονομία αγάπης από το σπίτι μας, το στάδιο Balaídos. Θα γίνει στις 20:45, πριν από τον αγώνα Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να σου θέσουμε μόνο μία απλή ερώτηση:

Την έχεις;

Αν γνωρίζεις πού μπορεί να βρίσκεται, ή αν θα ήθελες να συμμετάσχεις μαζί μας στην αναζήτησή της, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας μέσω ιδιωτικού μηνύματος (DM).

Με θαυμασμό,

Marián Mouriño Terrazo

Πρόεδρος

RC Celta de Vigo».