Με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών και πρόστιμο 1.800 ευρώ τιμωρήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας ο Τζακ Φλέτσερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για ομοφοβικά σχόλια σε αντίπαλό του.

Ο 19χρονος μέσος, γιος του Ντάρεν Φλέτσερ που επίσης είχε αγωνιστεί στους «κόκκινους διάβολους», είχε αποβληθεί στο 62ο λεπτό του αγώνα με τη Μπάρνσλεϊ για το League Cup τον περασμένο Οκτώβριο, επειδή είχε κάνει ομοφοβικό σχόλιο προς αντίπαλό του.

Η ομοσπονδία είχε επιβεβαιώσει τις επόμενες μέρες ότι ο Φλέτσερ είχε αποκαλέσει «γκέι» έναν παίκτη της Μπάρνσλεϊ, με τον ίδιο να απολογείται, να τονίζει πως ό,τι είπε το είπε πάνω στην ένταση της στιγμής και να υπογραμμίζει το γεγονός πως απολογήθηκε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτά, όμως, μάλλον δεν ήταν αρκετά για την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία επέβαλε ποινή έξι αγωνιστικών στον Φλέτσερ ενώ θα πρέπει να παρακολουθήσει και υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.