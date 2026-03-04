Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για τη στάση του Πέδρο Σάντσεθ στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσεθ εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της διεθνούς νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο:

“Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πώς θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε.

Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα, το 37% μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας (Κύπρου).

Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κ.λπ.

Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δραματική κατάσταση που βιώνουμε. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε.

Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.

Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε”».

