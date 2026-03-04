Αξιωματούχος του Ιράν απείλησε το Ισραήλ να μην επιτεθεί στην ιρανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό. Διαφορετικά θα χτυπηθούν οι ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται έναν εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Προηγουμένως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σήμερα το πρωί.

Επίσης, τις τελευταίες τρεις ώρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν μια σειρά επιθέσεων στη νότια περιοχή του Λιβάνου.

Τουλάχιστον 1.000 οι νεκροί στο Ιράν

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών, από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, από την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο τοποθετούσε τον αριθμό των θανάτων στους 787.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας» σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών.