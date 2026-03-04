Η κατάρριψη ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου από δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο έχει προκαλέσει σύγχυση και αντικρουόμενες πληροφορίες τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιχειρούν να συνδέσουν το περιστατικό με την Ελλάδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από αρμόδιες αρχές που να υποστηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πιθανότατα για λανθασμένη ερμηνεία των γεγονότων.

Συγκεκριμένα, ισπανική ιστοσελίδα και αναρτήσεις σε social media αναφέρονται σε σενάρια που εμπλέκουν τη χώρα μας στο περιστατικό, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία από επίσημες πηγές που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ειδικότερα, η ισπανική ιστοσελίδα atalayar σε δημοσίευμά της για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι: «το Ιράν έχει επιτεθεί σε αμερικανικά μέσα στον Κόλπο, αλλά έχει αποφύγει προσεκτικά το τουρκικό έδαφος. Η Τεχεράνη κάνει διάκριση ανάμεσα σε περιοχές όπου αναμένει περιορισμένα αντίποινα και σε άλλες όπου η αντίδραση θα ήταν αυτόματη, δομική και δυνητικά ανεξέλεγκτη.

Στον Περσικό Κόλπο, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones βασίστηκαν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση: ότι τα κράτη που φιλοξενούν τις σχετικές εγκαταστάσεις θα προσπαθούσαν να περιορίσουν την κλιμάκωση ώστε να μην εμπλακούν σε ανοιχτό πόλεμο. Μια παραδοχή που δεν ίσχυε στην περίπτωση της Τουρκίας.

Τα δεδομένα αυτά άλλαξαν πλήρως μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ότι δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι φέρεται να κατευθύνονταν προς την Ελλάδα. Αναφέρεται ότι τα συντρίμμια δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ή θανάτους και έπεσαν στην περιοχή Dörtyol της επαρχίας Hatay».

Η ανάρτηση του επιχειρηματία

Παράλληλα, το θέμα αναπαράχθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αυστραλός επιχειρηματίας Mario Nawfal, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επικαλούμενος τον λογαριασμό Middle East 24, υποστήριξε ότι:

«Το Ιράν μόλις φέρεται να εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την Ελλάδα.

Αναχαιτίστηκε από αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο.

Το Ιράν κατάφερε ακόμη ένα πλήγμα στην Ευρώπη».

🚨🇪🇺🇬🇷🇮🇷 BREAKING:



Iran just reportedly fired a ballistic missile at Greece.



Intercepted by U.S. warships in the Mediterranean.



Iran strikes yet another blow at Europe.@MiddleEast_24 https://t.co/K6NAcmkJz8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2026

Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε η επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ούτε οι αντιδράσεις του ΝΑΤΟ μετά την αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο ενδεχόμενο ο πύραυλος να είχε στόχο την Ελλάδα αντί για την Τουρκία.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εσφαλμένη πληροφορία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία στη συνέχεια αναπαράχθηκε και από τον λογαριασμό του Αυστραλού επιχειρηματία, καθώς κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης ή επίσημη πηγή δεν συνδέει την Ελλάδα με το συγκεκριμένο περιστατικό.