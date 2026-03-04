Πάνω από 3.000 κροτίδες, περίστροφο και φυσίγγια βρέθηκαν στην Κρήτη στην κατοχή 59χρονου και 48χρονου, που συνελήφθησαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Τρίτη, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία τους, ενώ στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο και 40 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, με δικογραφία σε βάρος τους – κατά περίπτωση – για παράβαση των νομοθεσιών περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Τα πειστήρια αυτά που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εξέταση – κατά περίπτωση – σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.