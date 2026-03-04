Συναγερμός σήμανε στη Μεσόγειο μετά τη βύθιση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου υγροποιημένου φυσικού αερίου «Arctic Metagaz», το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και τελικά βυθίστηκε μεταξύ των ακτών της Λιβύης και της Μάλτας. Οι λιβυκές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι το πλοίο κατέληξε στον βυθό έπειτα από ξαφνικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη θάλασσα βόρεια του λιμανιού της Σύρτης, ενώ σύμφωνα με τη Μόσχα και τα 30 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο σκάφος διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τη λιβυκή λιμενική αρχή, το δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz» υπέστη «αιφνίδιες εκρήξεις που ακολουθήθηκαν από μεγάλη πυρκαγιά», γεγονός που τελικά οδήγησε στην πλήρη βύθισή του το βράδυ της Τρίτης. Οι αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Λιβύη και τη Μάλτα, εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Λιβύης, σε απόσταση περίπου 130 ναυτικών μιλίων βόρεια του λιμανιού της Σύρτης.

Πριν από τη βύθισή του, το πλοίο είχε εκπέμψει επανειλημμένα σήματα κινδύνου αργά το βράδυ της Τρίτης προς λιμενικές και ναυτικές αρχές της περιοχής. Οι ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν μήνυμα κινδύνου από το δεξαμενόπλοιο και κατάφεραν να εντοπίσουν τη γεωγραφική του θέση.

BREAKING:



A Russian ship, Arctic Metagaz, carrying gas was sunk off the coast of Libya by an unknown attacker.



All 30 crew members were rescued.



The tanker was under US and UK sanctions as part of Russia’s so-called “shadow fleet.” pic.twitter.com/zLh5c312LC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2026

Σύμφωνα με πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων, το σκάφος, το οποίο θεωρείται ότι ενδέχεται να αποτελεί μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» ενεργειακών δεξαμενόπλοιων του Κρεμλίνου που φέρεται να χρησιμοποιείται για την παράκαμψη δυτικών κυρώσεων, είχε καταγράψει τελευταία φορά τη θέση του να πλέει ανοικτά των ακτών της Μάλτας.

Οι Αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο πλοίο τη στιγμή του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο δεξαμενόπλοιο από τις ακτές της Λιβύης χρησιμοποιώντας ναυτικά drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών. Κατά τη Μόσχα, το πλοίο ήταν φορτωμένο και βρισκόταν καθ’ οδόν από το βόρειο ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ.

Μέχρι στιγμής, ο ουκρανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές αναφορές.