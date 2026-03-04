Έρευνα σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και στα γραφεία και σπίτια δύο λογιστών, στο πλαίσιο της ανοιχτής προκαταρκτικής εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, πραγματοποίησαν χτες αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ κατάσχεσαν υπολογιστές, άλλα ψηφιακά μέσα, φακέλους και έγγραφα, τόσο από τα ΚΥΔ, όσο και τα λογιστικά γραφεία και τα σπίτια των δύο λογιστών, οι οποίοι συνελήφθησαν, όχι όμως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο συλλήψεις, μετά από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο ανδρών, ηλικίας 59 και 48 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες, που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περίστροφο και 40 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, όλα τα κατασχεθέντα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ερευνηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία για εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.