Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κύπρο αφού τις τελευταίες ώρες ιρανικά drones εκτοξεύονται με σκοπό να πλήξουν τις βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη αποστείλει φρεγάτες στην περιοχή, αλλά και αντιπυραυλικά συστήματα, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν νοητό θόλο προστασίας πάνω από το νησί.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η στιγμή που η αεράμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει ιρανικό drone στον εναέριο χώρο της Κύπρου και ο δημοσιογράφος της Milliyet, Sefa Karahasan κατάφερε να το τραβήξει στο κινητό του τηλέφωνο.

Δείτε το βίντεο