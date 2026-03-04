Εικόνες που προκαλούν σοκ κάνουν τον γύρο των social media τις τελευταίες ώρες, δείχνοντας πολίτες να πλησιάζουν και να τραβούν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα έναν πύραυλο που καρφώθηκε στο έδαφος χωρίς να εκραγεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Καμισλί, τη στρατηγική πόλη της βορειοανατολικής Συρίας, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το τουρκικό Νουσαϊμπίν. Η απόσταση από την τουρκική μεθόριο είναι μόλις 2 χιλιόμετρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές της γειτονικής χώρας.

Η τύχη απέτρεψε την τραγωδία

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, το βλήμα δεν πυροδοτήθηκε κατά την πρόσκρουση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πύραυλος προέρχεται από τις δυνάμεις του Ιράν και βρέθηκε σε αγροτική έκταση μετά από αναχαιτίσεις που προηγήθηκαν στον αέρα.

«Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε έκρηξη κατά την πρόσκρουση, καθώς ο πύραυλος βρέθηκε να έχει καρφωθεί βαθιά μέσα στο χώμα», σημειώνεται χαρακτηριστικά για την κατάσταση του πολεμικού υλικού που παραμένει στο σημείο.

Το ρίσκο για μια φωτογραφία στο Καμισλί

Η περιέργεια των κατοίκων φαίνεται πως υπερίσχυσε του ενστίκτου αυτοσυντήρησης. Παρά το γεγονός ότι το πολεμικό υλικό θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, το πλήθος περικύκλωσε το σημείο πτώσης στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών είναι κατηγορηματικές:

«Τέτοια πυρομαχικά αποτελούν ωρολογιακές βόμβες. Οποιοσδήποτε κραδασμός ή αστοχία υλικού θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη με ολέθριες συνέπειες».

Οι πυροτεχνουργοί τονίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την περιοχή, καθώς η αστάθεια του πυραύλου τον καθιστά άκρως επικίνδυνο, παρά την αρχική «αποτυχία» του να εκραγεί. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όμως η κατάσταση παραμένει οριακή όσο το βλήμα παραμένει εκτεθειμένο.