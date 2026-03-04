Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Μαρτίου αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Εξιχνίασης Αττικής, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού που είχε καταγραφεί με κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος, καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων/Υ.Π.Α./Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 2-3-2026, 53χρονος ημεδαπός ο οποίος κατείχε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal, 50 φυσίγγια, σπρέι πιπεριού και 5 κάμερες παρακολούθησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».