Στους 87 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών μετά την επίθεση του αμερικανικού υποβρυχίου σε ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα.

Αρκετά πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, ενώ διασώθηκαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν αυτές που έπληξαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το πλοίο, που αναγνωρίστηκε ως IRIS Dena, είχε βυθιστεί.

Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

«Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το σκάφος είχε δεχτεί επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το BBC, ο γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποπτέραρχος Sampath Thuiyakontha, δήλωσε ότι περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

«Το ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την αεροπορία της Σρι Λάνκα και αμφότερες οι δυνάμεις ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.