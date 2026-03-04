Συναγερμός σήμανε σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, όπου πραγματοποιήθηκε επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο. Η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων αγνοείται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, είπαν στο Reuters πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα.

Δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε στο πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές, έχει πλέον βυθιστεί.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ, είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Ο υπουργός δεν είχε διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης σε αυτό το πολεμικό πλοίο.

BREAKING – Iranian frigate sinks near Sri Lanka after a submarine attack, 101 sailors are missing and 78 injured – Reuters pic.twitter.com/19mMp0Ixgi — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 4, 2026

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

H ιρανική φρεγάτα Iris Dena

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια αυτού του ναυαγίου.

Πάντως, σύμφωνα με το Reuters, ένας εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η αναφορά για 101 αγνοούμενους δεν είναι αληθής και ότι 32 άτομα που τραυματίστηκαν στο περιστατικό διασώθηκαν από το ναυτικό της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.